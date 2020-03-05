Немногие люди задумываются о том, что могут говорить некоторые действия наших питомцев.

А ведь узнав основные правила, можно раз и навсегда понимать своих маленьких друзей.

Щенячьи глазки

Это не может означать ничего, кроме попрошайничества, верно? У нас даже есть термин, который мы используем, когда говорим о других людях, когда они хотят чего-то очень сильно, — делать грустное лицо.

Оказывается, собаки используют это только для того, чтобы показать нам, что они любят нас! Ну, мы уверены, что не можем удержаться от того, чтобы показать нашу любовь, если они смотрят на нас так!

Делить кровать

Ваша собака всё время хочет спать вместе с вами? Это не значит, что они боятся спать где-то ещё, как считают многие.

Делая это, они показывают нам, как сильно они нас любят, как им нравится проводить с нами время. Они даже не хотят оставлять нас, когда мы спим! Как мило!

Радость при встрече

Конечно, у вас был опыт, когда ваша собака в основном нападала на вас, когда вы возвращались домой.

Собаки не могут по-настоящему почувствовать течение времени, поэтому вы можете представить, насколько они взволнованы тем, что вы вернулись даже из самой быстрой поездки за покупками.

Они не просто пытаются привлечь ваше внимание таким образом, они действительно рады видеть вас снова. Они скучали по вам!

Приносят вам игрушки

Когда ваша собака даёт вам одну из своих игрушек, может быть, даже свою любимую игрушку, это не всегда означает, что они хотят, чтобы вы поиграли с ними.

На самом деле, большую часть времени они чувствуют, что вам нужно немного счастья, поэтому они предлагают вам источник радости для игры.

Это означает, что вы можете даже повредить их чувство, если неправильно поймете их действия.

Взгляд любимца

Знакомо ли вам это чувство вины, когда вы выходите из дома, а ваша собака просто смотрит на вас? Ну, мы не можем заставить это чувство исчезнуть.

Но мы можем заверить вас, что вам не о чем беспокоиться. Если вы будете сохранять спокойствие, выходя из комнаты, ваша собака будет чувствовать уверенность, что вы вернётесь.

Ваша собака любит вас и будет терпеливо ждать вас, пока вы не вернётесь.

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