На шоу «Вечерний Ургант» состоялась премьера клипа группы Little Big на трек «Uno», с которым они выступят на «Евровидении-2020» от России.

Little Big выступят на песенном конкурсе в расширенном составе. С уже знакомыми фанатам участниками коллектива (Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров) на сцену в Роттердаме выйдут еще два артиста.



Ранее Little Big рассказали, что в отборе на «Евровидение» участвовали «по приколу».

«Евровидение-2020» будет проходить с 12 по 16 мая. От Беларуси в Нидерландах будет выступать группа VAL.

ont.by