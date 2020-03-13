Китайский производитель смартфонов Vivo приступил к исследованию и разработке в сфере создания сети шестого поколения, сообщает Cиньхуа.

Хотя коммерческая эксплуатация 5G только началась, компания Vivo решила начать исследование мобильных технологий следующего поколения.

По словам директора исследовательского института коммуникации Vivo, создана научная группа для демонстрации сценариев использования технологий 6G и активизации сотрудничества с китайскими и зарубежными вузами в области исследования технологий.

По информации исследовательской компании Counterpoint, по объему продаж Vivo в четвертом квартале прошлого года стал пятым в мире поставщиком смартфонов.

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