Белтелерадиокомпания продолжает работу по реализации проекта «X—Factor в Беларуси». Завтра-послезавтра кастинги пройдут в Гродно, 21-22 марта команда медиахолдинга посетит Могилев, а после него на очереди – Гомель! 26 и 27 марта с 12.00 до 20.00 на сцене Гомельского областного общественно-культурного центра (ул. Ланге, 17) продюсерская группа проекта прослушает и запишет всех зарегестрировавшихся участников!

Напомним, чтобы попасть на предкастинг вокального шоу, достаточно заполнить анкету на специальной странице сайта Белтелерадиокомпании www.tvr.by и/или прийти на живое прослушивание.

«На каждом из региональных кастингов мы запишем всех, кто прибудет на встречу, а те счастливчики, которые предстанут перед наставниками, будут определены позже», – подчеркнули в продюсерской группе.

Если встретиться лично с командой проекта не получается, можно записать свое исполнение на видео и отправить по Viber на номер проекта +375-29-105-91-02 или через Instagram (instagram.com/xfactorbelarus) и «ВКонтакте» (vk.com/xfactor_belarus). Подробная информация размещена в постах официальных аккаунтов шоу в социальных сетях.