После сообщения о коронавирусе в аптеках резко вырос спрос на маски, антисептики, парацетамол и термометры.

«Авангард» узнал в каких аптеках города и по чем можно купить самые популярные лекарства и защитные средства. Итак, начнем.

В «Аптекаре», что в здании гостиницы, парацетамола не оказалось, впрочем, как и термометров. А вот антисептиков на основе спирта хватает. На крайний случай, если снова раскупят, в качестве альтернативы здесь предлагают настойку календулы и салициловую кислоту. Маски тоже имеются: марлевые четырехслойные. Для обладателей бонусной карты сети «Аптекарь» действует программа лояльности.

Адрес: ул. Ленина, 11.

Режим работы: с 8.30 до 19.00, выходные в субботу и воскресенье.

Цена: маска марлевая четырехслойная – 1 руб.38 коп.

Бонусная программа/скидки: программа лояльности, с накоплением до 4% бонусов для следующих покупок.

Номер телефона:8 (02336) 2 25 27.

Напротив «Беларусбанка», в аптеке № 16 парацетамол есть и для взрослых, и для детей. А вот градусники тоже раскупили. Спиртовые антисептики можно купить в объеме от 0,5 до 5 литров, есть и хлоргексидиновые в маленьких бутылочках. Маски есть как одноразовые, так и марлевые.

Адрес: ул. Головачева, 4.

Режим работы: в будние дни с 8.00 до 20.00, в субботу до 17.00, в воскресенье до 16.30. Обеденный перерыв с 13.00 до 13.30.

Цена: маска медицинская одноразовая – 97 коп., бытовая марлевая – 1 руб.38 коп., парацетамол (10 таблеток) – 61 коп., парацетамол детский (20 таблеток) – 1 руб.4 коп.

Бонусная программа/скидки: скидка по карте «Для медицинского обслуживания» в размере до 5% на отечественные лекарственные средства, и до 1% — на импортные. Лицам пенсионного возраста, при предъявлении соответствующего удостоверения скидка до 5 % на готовые белорусские лекарства.

Номер телефона: 8 (02336) 2 12 67.

В аптеке № 16/1, которая находится на 3-м этаже районной поликлиники, наличие защитных товаров идентично с аптекой № 16. Видимо, по причине того, что они одной аптечной сети «Гомельская «Фармация». Цены абсолютно одинаковые, и скидки здесь предоставляются на тех же условиях.

Адрес: ул. 50 лет Октября, 29.

Режим работы: в будние дни с 8.30 до 17.00, выходные – суббота и воскресенье. Обеденный перерыв с 13.00 до 13.30.

Номер телефона: 8 (029) 340 80 68.

В недавно открывшейся аптеке № 61 сети «Доктор Время» обычный парацетамол раскупили, но таблетки для детей от 6 лет еще остались. Все термометры ушли с прилавка прямо в день привоза. Дефицита антисептиков, как и в других аптеках, не наблюдается. В наличии здесь марлевые четырехслойные маски. Завозы недостающих товаров осуществляют каждую среду и пятницу. Владельцы карт данной сети и карт «Е-плюс» от евроопта могут участвовать в дисконтной программе.

Адрес: ул. Ленина, 17-2.

Режим работы: с понедельника по пятницу с 8.00 до 19.00, в субботу с 9.00 до 19.00, в воскресенье выходной.

Цена: маска марлевая четырехслойная – 1 руб.38 коп., парацетамол для детей (10 таблеток) – 52 коп.

Бонусная программа/скидки: накопительная программа, при покупке от 30 рублей скидки до 5% на лекарственные средства, и до 7% на косметику и оптику по дисконтным картам ООО «Доктор Время» и «Е-плюс».

Номер телефона: 8 (02336) 7 95 27.

В аптеке – дискаунтере «Добрыя лекi», которая размещена в Евроопте, парацетамола нет. Зато есть импортные аналоги, такие как эффералган, в шипучих таблетках, и панадол. Термометров тоже давно нет. Есть спиртовые антисептики во флакончиках, в виде спрея, также аэрозольное дезинфицирующее средство для обработки поверхностей. Маски можно выбрать марлевые четырехслойные, одноразовые трехслойные и хлопковые.

Адрес: ул. Ленина, 58.

Режим работы: с 8.00 до 21.00 по будням, в субботу и воскресенье до 20.00.

Цена: маска марлевая четырехслойная – 1 руб.17 коп., маска одноразовая – 1 руб.5 коп., маска хлопковая – 1 руб.92 коп., эффералган (16 таблеток) – 8 руб.59 коп., панадол (12 таблеток) – 3 руб.51 коп.

Бонусная программа/скидки: нет.

Номер телефона: 8 (02336) 7 47 10.

Выяснилось, что во всех аптеках города можно купить маски и антисептики, парацетамол тоже есть почти везде, кроме ООО «Аптекарь», а вот термометров, к сожалению, нигде не оказалось.

Алла ЯКУШЕВИЧ