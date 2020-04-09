Адвокаты Беларуси бесплатно проконсультируют медиков, задействованных в борьбе с COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА).

Специалисты откликнулись на предложение коллегии бесплатно оказывать профессиональную юридическую помощь медикам по вопросам, не связанным с ведением бизнеса.

«Коллегия приняла решение, одобренное подавляющим большинством адвокатов, оказывать дистанционно юридическую помощь медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией в Беларуси, — сообщил председатель БРКА Виктор Чайчиц. — В коллегии понимают, что такие медработники изолированы от семей, находятся в непростых условиях труда и стрессовой ситуации. Поэтому хотят предоставить медикам возможность дистанционно проконсультироваться по правовым вопросам».

Сотрудники медицинских учреждений, куда госпитализированы больные с коронавирусом, могут связаться с адвокатами по телефону, видеосвязи или в мессенджерах. Правовая помощь может быть оказана, например, по поводу наследства, раздела имущества, трудовой деятельности, защиты прав потребителей, административных правонарушений и других вопросов.

Необходимая контактная информация для связи с адвокатами есть на сайте БРКА и на сайтах территориальных коллегий адвокатов. Для получения дистанционной правовой помощи медицинские сотрудники, которые лечат больных с коронавирусной инфекцией, должны представиться, указать место работы и объяснить, какая именно юридическая помощь нужна.

Белорусские адвокаты оказывают и материальную помощь, активно перечисляя денежные средства на помощь в борьбе с распространением коронавируса в Беларуси.