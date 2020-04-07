Александр Лукашенко отмечает, что в Беларуси нет лавинообразного прироста заболеваемости новым COVID-2019. Об этом сказал Президент, заслушивая доклад о готовности системы здравоохранения противостоять распространению коронавируса, сообщает БЕЛТА.
Глава государства подчеркнул, что нельзя мириться с гибелью людей, а надо бороться за каждого человека. Особое внимание – людям старшего поколения и тем, у кого ослаблена иммунная система, отметил Александр Лукашенко. Президент констатировал, что заболеваемость коронавирусом в стране не снижается, но, с другой стороны, нет и лавинообразного нарастания.
«Болеть мы будем. Только желательно, чтобы не было лавинообразного скачка по заболеваемости, чтобы эта линия прошла как можно ближе к горизонтали. Пока система здравоохранения с этим справляется.»
Александр Лукашенко призвал серьезно отнестись к безопасности медиков, а также дал поручение правительству в ближайшие дни решить вопрос с наличием средств индивидуальной защиты.