Александр Лукашенко отмечает, что в Беларуси нет лавинообразного прироста заболеваемости новым COVID-2019. Об этом сказал Президент, заслушивая доклад о готовности системы здравоохранения противостоять распространению коронавируса, сообщает БЕЛТА.

Президент Беларуси: «У нас сегодня 794 человека госпитализированы, 31 на ИВЛ. Катастрофы абсолютно нет.»

Глава государства подчеркнул, что нельзя мириться с гибелью людей, а надо бороться за каждого человека. Особое внимание – людям старшего поколения и тем, у кого ослаблена иммунная система, отметил Александр Лукашенко. Президент констатировал, что заболеваемость коронавирусом в стране не снижается, но, с другой стороны, нет и лавинообразного нарастания.

Александр Лукашенко Президент Беларуси: «Болеть мы будем. Только желательно, чтобы не было лавинообразного скачка по заболеваемости, чтобы эта линия прошла как можно ближе к горизонтали. Пока система здравоохранения с этим справляется.»

Александр Лукашенко призвал серьезно отнестись к безопасности медиков, а также дал поручение правительству в ближайшие дни решить вопрос с наличием средств индивидуальной защиты.

ОНТ