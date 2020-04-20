Будучи сильным аллергеном, пыльца березы может спровоцировать у многих людей обострение поллиноза.

Поллиноз — сезонный аллергический риноконъюнктивит, как правило, вызываемый пыльцой некоторых растений. Это значит, страдать у аллергиков будут не только носы, но и глаза. Как утверждают специалисты, высокая концентрация пыльцы березы ожидается в Беларуси в конце следующей недели, хотя первые симптомы недомогания у людей с поллинозом появятся раньше.

По данным Gismeteo, цветение березы на юге страны — в Гомельской и Брестской областях — уже началось. Обычно оно длится несколько недель. После чего зацветает ряд злаковых трав, тоже вызывающих поллиноз. В мае также начинают зацветать сосна и тополь. При этом тополиный пух как таковой, вопреки расхожему мнению, редко является аллергеном. Зато он может переносить пыльцу других растений.

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