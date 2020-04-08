Посевная в самом разгаре. Аграрии дорожат буквально каждой минутой, чтобы не упустить оптимальные агрономические сроки и заложить основу будущего урожая.

В каждом сельхозпредприятии среди механизаторов уже наметились свои лидеры. В их числе и Андрей Дудкин (фото на 1-й стр.) из КСУП «Кривск». Нынешняя страда для него уже 12-я.

В хозяйстве мужчина работает 13 лет. В Кривск приехал из Чечерского района. За это время Будакошелевщина стала для него вторым домом, ведь здесь родились и подрастают его дети, есть дом и любимая работа.

– Тяга к технике у меня с детства, – делится механизатор. – Впервые за руль трактора сел лет в 12. Помню, как меня переполняла гордость, когда мне доверили подержаться за баранку сельхозмашины и самостоятельно проехать небольшое расстояние. Тогда я твердо решил: когда вырасту, непременно получу права и сам буду управлять машинами. До службы в армии успел получить и профессию маляра-штукатура. Как говорится, мужчине все пригодится. После демобилизации без дела не сидел, устроился в местное хозяйство. Но, признаться честно, условия работы и зарплата меня не очень устраивали, вот и решил подыскать себе другую работу. На глаза в одной из областных газет попало объявление, что в КСУП «Кривск» требуются механизаторы. И я отправился в соседний район.

Как признается механизатор, к любой работе нужно относиться ответственно. И сегодня о нем говорят, как о лучшем механизаторе сельхозпредприятия. За что бы ни брался, с работой справляется на все сто. Ему подвластны и любые сельскохозяйственные агрегаты. Опытный механизатор задействован и на посевной, и на уборочной, участвует в заготовке кормов и внесении органики, всегда занимая лидирующие позиции не только среди работников хозяйства, но и в районе, о чем свидетельствуют многочисленные награды.

– В нашем деле надо работать с душой, ведь даже техника чувствует твое настроение, а земля, если ты в нее вложил и силы, и душу, благодарит хорошими урожаями, – отмечает Андрей Дудкин. – Выходить в поле стараюсь только с позитивными мыслями. Конечно, работать на земле нелегко, ведь она лентяев не терпит, но никакие трудности мне не страшны. Было бы желание трудиться, тогда со всем можно справиться. Вот и сейчас мы работаем буквально от зари до зари. Хочется и пользу хозяйству принести, да и лишний рубль заработать не помешает, поэтому отдыхать и расслабляться некогда.

Здесь же, на поле, мы застали главного агронома КСУП «Кривск» Михаила Бирука. И хотя молодой специалист в хозяйстве работает совсем недавно, уже успел зарекомендовать себя с положительной стороны.

– На полях задействован весь набор сельскохозяйственной техники: 2 посевных агрегата, 3 дискатора, 2 плуга, 4 агрегата для внесения жидких и твердых удобрений, а также машины для подвоза и погрузки зерна. Работа у нас кипит, и даже ночью. Ведь понимаем всю важность посевной кампании. Под яровой сев в структуре площадей отведено 700 га на пшеницу, 400 га на ячмень, 200 га на гречиху, 300 га на овес, 100 га на просо, 500 га под кукурузу на зерно и 1950 га под кукурузу на силос. Люди, как и техника, работают без простоев, выполняя поставленную задачу, ведь что посеешь, то и пожнешь. А для меня это своего рода первый трудовой экзамен. Думаю, что с такими добросовестными работниками, как Андрей Дудкин, я его обязательно выдержу, – поделился Михаил Бирук.

Ольга ЧЕРНЯКОВА