Анонимное сообщение гомельчанки, размещённое в воскресенье в городском паблике vgomele, собрало уже около трёх тысяч лайков и более трёхсот комментариев. Автор поста сообщает, что её подруга лежит в эти дни в больнице с 4-летним ребёнком, которому диагностировали двустороннюю пневмонию и до сих пор не сделали тест на коронавирус.

Со слов женщины, у малыша очень плохие анализы и, если не будет улучшения, его завтра положат на вентиляцию лёгких. «У меня вопрос – каким макаром ребёнку назначают внутривенно антибиотики, не зная диагноза?» – взывает к совести врачей аноним.

Врачи не стали делать вид, что не заметили сообщения. Взяли и отреагировали. Приводим ответ главврача Гомельской областной детской клинической больницы Вячеслава Ижаковского дословно:

– Начнём с главного – такого пациента в нашей больнице нет. Более того, по состоянию на полдень 6 апреля никто из родителей или законных представителей наших пациентов с чем-то подобным, как описано в сообщении, ни к руководству больницы, ни к заведующим отделениями не обращался.

В связи с ростом сезонных острых респираторных инфекций в нашей больнице произведено перепрофилирование коек для удовлетворения нужд детей в части обследования и лечения всех обратившихся. Обследование пациентов на грипп, гриппоподобные инфекции, в том числе на COVID-19, проводится исходя из эпидемиологического анамнеза, клинической картины и в порядке, определённом законодательством. Все необходимые условия для проведения таких диагностических исследований в нашей больнице есть.

Считаю, что размещение данной информации не имеет своей целью защиту прав и законных интересов ребёнка, а направлено на дискредитацию медицинских работников. Действиям автора сообщения должна быть дана юридическая оценка.

НАША СПРАВКА

Гомельская областная детская клиническая больница оказывает медицинскую детскому населению Гомеля и Гомельской области от 0 до 18 лет, в том числе и детям с респираторными заболеваниями/пневмонии, бронхиты, ОРИ.