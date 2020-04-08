Белтелерадиокомпания к Пасхе проведет 11 прямых трансляций богослужений для христиан, сообщили БЕЛТА в пресс-службе медиахолдинга.

9 апреля телеканал «Беларусь 3» проведет прямую трансляцию богослужения в Великий четверг из архикафедрального собора Святого Имени Пресвятой Девы Марии в Минске, а 10 апреля — богослужения в Великую пятницу. Кроме того, в этот же день можно будет увидеть трансляцию крестного пути из римского Колизея с участием Папы Римского Франциска.

11 апреля «Беларусь 1» и «Беларусь 24» будут вести трансляцию праздничного богослужения на Пасху по календарю католической конфессии из архикафедрального собора Святого Имени Пресвятой Девы Марии в Минске. 12 апреля на «Беларусь 3» можно будет увидеть прямую трансляцию из Ватикана пасхального послания и благословения «Граду и миру» Папы Римского Франциска.

«Беларусь 3» 12 апреля покажет Божественную литургию на Вербное воскресенье из минского Свято-Духова кафедрального собора, 16 апреля — трансляцию в Великий четверг чина умовения ног, 17 апреля — вечерни с выносом Плащаницы. В этот же день на «Беларусь 3» состоится прямая трансляция утрени с чином погребения Плащаницы из Свято-Духова кафедрального собора в Минске.

18 апреля «НТВ-Беларусь» покажет прямую трансляция из храма Гроба Господня в Иерусалиме (схождение Благодатного огня и Всеправославная молитва о мире на Святой Земле). В этот же день телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24» покажут праздничное богослужение на Светлое Христово Воскресение по календарю православной конфессии из минского Свято-Духова кафедрального собора.

Белта