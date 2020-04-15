Билеты на поезда Белорусской железной дороги с нумерованными местами с 15 по 29 апреля будут оформляться с использованием новой схемы рассадки в вагонах, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

«Рассадка по новой схеме — временная мера. Она позволит пассажирам соблюдать необходимую социальную дистанцию в купейных, плацкартных вагонах и в вагонах с местами для сидения, рекомендованную Министерством здравоохранения в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», — пояснили в пресс-центре.

По новой схеме в купейных вагонах будут размещаться не более двух пассажиров в купе, в плацкартных — не более трех в одном отсеке. Для пассажиров, оформивших билеты в одном заказе, разрешается продажа 3 и 4 мест в купе при условии, что до этого в купе ни одного места не было продано.

В сидячих вагонах будет такая схема рассадки: в двухместном ряду пассажир занимает место у окна, в трехместном — один пассажир у окна, а другой — через место у прохода (кресло между ними остается свободным).

Новая схема рассадки применяется при покупке билетов как в кассах, так и через интернет.

Если билеты были приобретены до введения новой схемы рассадки, пассажиры занимают места согласно оформленным проездным документам.

В пресс-центре также обратили внимание, что с 14 апреля билеты на поезда, прицепные и беспересадочные вагоны межрегиональных линий формирования БЖД временно будут продаваться не ранее чем за 20 суток до отправления поезда.

Белта