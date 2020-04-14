Благотворительный музыкальный онлайн-марафон «Добро» пройдет 16 апреля в поддержку белорусских медиков, а именно — для сбора пожертвований на закупку и производство средств защиты, сообщили БЕЛТА организаторы.

«Медики, которые сейчас на передовой борьбы с пандемией, остро нуждаются в защитных средствах. Они ведь рискуют каждый день, заботясь о нас с вами. Мы хотим через творчество призвать людей не оставаться в стороне. А также подарить 10 часов музыки тем, кто спасает жизни во время эпидемии коронавируса», — пояснили организаторы.

С 10.00 до 20.00 своим творчеством в поддержку медиков поделятся Navi Band, Аня Шаркунова, VAL, Макс Лоренс, Nuteki, UZARI, Litesound, Дима Каминский, HOMIE, ARSI, КейСи, Parade of Planets, Егор Канн, Mikita, SOBOL, Lima Osta, Кирилл Гуд и другие.

Трансляция будет доступна на сайте dobrolive.by, YouTube-канале Xiaomi Belarus, на страницах в социальных сетях организаторов. Проект осуществляется совместно с фондом «Добра». Все поступившие перечисления адресно будут направлены на закупку материалов и производство средств защиты для медиков, после чего волонтеры их доставят в белорусские больницы.

Белта