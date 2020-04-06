Более 23 млн деревьев высажено в Беларуси во время республиканской добровольной акции «Неделя леса». Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко, сообщает БЕЛТА.

«Практически все, что планировалось во время акции «Неделя леса», сделано. Мы рассчитывали посадить свыше 18 млн деревьев, на сегодняшний день уже посажено 23 млн. Сажали по всей стране. В основном хвойные деревья. И основная масса этих посадок пришлась на те вырубки, которые были проведены в усыхающих хвойных насаждениях», — пояснил Валентин Шатравко.

По его словам, в этом году профильным ведомством запланировано создание новых лесов на площади свыше 33 тыс. га. «На сегодняшний день уже создано около 25 тыс. га новых лесов, и процесс этот продолжается. В связи с тем, что обещают теплую погоду, к концу следующей недели мы уже будем завершать этот процесс», — отметил первый замминистра.

Республиканская добровольная акция «Неделя леса» проходила в Беларуси с 28 марта по 4 апреля. Ее главная цель — привлечь внимание к необходимости бережно относиться к лесному фонду. Особый акцент делается на работе с подрастающим поколением. В этом году акция прошла в 13-й раз.

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