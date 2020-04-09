Более 42 тыс. человек приняли участие в республиканской добровольной акции «Неделя леса», которая проходила с 28 марта по 4 апреля. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель начальника управления лесного хозяйства Минлесхоза Виктор Звертовский, передает корреспондент БЕЛТА.

Для привлечения широкого внимания общественности к вопросам наведения порядка и благоустройства по инициативе министерства проводятся республиканские акции «Неделя леса» и «Чистый лес», где волонтеры и добровольцы со всей страны принимают участие в посадке леса и уборке территории лесного фонда. «Этот год не стал исключением. Более 42 тыс. человек приняли участие в «Неделе леса». Добровольцы вместе с работниками лесхозучреждений высадили более 23 млн деревьев. Новый лес был создан на площади 5 435,9 га. Волонтеры трудились на 2 332 объектах», — рассказал замначальника управления.

По словам Виктора Звертовского, если в период с 2010 по 2015 год в лесном фонде министерства ежегодно создавалось в среднем 23,5 тыс. га лесных культур, то в последние четыре года этот показатель увеличился в 1,5 раза до 35,2 тыс. га. «Увеличение площади создания лесных культур было вызвано необходимостью ликвидации последствий ураганных ветров 2016 года в Смолевичском, Червенском и других лесхозах, когда площади ветровалов и буреломов превысили 40 тыс. га, а также необходимостью лесовосстановления на участках с усохшими насаждениями хвойных пород, поврежденных короедом. Только в 2018 и 2019 годах на таких участках создано более 66 тыс. га лесных культур», — пояснил он.

Для лесовосстановления и лесоразведения, а также озеленения населенных пунктов подведомственными лесхозучреждениями ежегодно выращивается около 350 млн стандартных сеянцев и саженцев. Посадочный материал выращивается на 78 постоянных лесных питомниках общей площадью свыше 1,3 тыс. га, а также в трех специализированных тепличных комплексах, где используется современная технология выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой.

Виктор Звертовский отметил, что с начала текущего года лесхозы провели санитарные рубки и уборку в рекреационно-оздоровительных, природоохранных и защитных лесах, в том числе на территориях, прилегающих к местам отдыха, площадкам вдоль автомобильных дорог, потребительским кооперативам, знаковым объектам и другим территориям на площади почти 6 тыс. га. Были убраны отходы на площади более 1,2 тыс. га.

Белта