По данным мониторинга Комитета государственного контроля, большинство белорусских аптек обеспечено защитными масками и антисептиками. Об этом журналистам заявил начальник главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК Павел Пинчук, передает корреспондент БЕЛТА.

«КГК возобновил мониторинг аптечной сети страны по вопросу наличия защитных масок и антисептиков. Если сравнивать с тем, что было в начале апреля, то ситуация кардинально улучшилась. Теперь маски и антисептики есть в большинстве аптек», — сказал Павел Пинчук.

Так, сотрудники контрольного ведомства обследовали 1081 аптеку. По данным на 13 апреля, маски были в наличии в 964 аптеках (89%), антисептики на спиртовой основе — в 893 (83%). В государственных аптеках указанные товары были в продаже практически везде.

Для сравнения, на начало апреля маски были в наличии в 17% аптек, антисептики — в 38%.

Несмотря на значительное улучшение ситуации, проблема полностью не решена, подчеркнул Павел Пинчук. «Мы продолжим контроль. Будем разбираться в причинах отсутствия в продаже масок и антисептиков в каждой ситуации отдельно. На первый раз ограничимся рекомендациями по устранению нарушений. Если ситуация повторится, будем принимать более жесткие меры — вплоть до приостановления деятельности аптеки до полного исправления нарушений. Но эта крайняя мера, не самоцель. Главное — наличие в аптеках нужных людям товаров», — заключил он.

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