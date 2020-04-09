Ежедневно мировая общественность видит пугающую статистику об умерших с положительным результатом теста на COVID-19. Однако на первый взгляд высокий процент смертности — не что иное как иллюзия, поскольку эти цифры в большинстве своем отображают естественную смертность. Об этом говорят многочисленные исследования мировых ученых.

Согласно исследованиям известных эпидемиологов, вирусологов и микробиологов, подавляющее большинство умерших с положительным тестом на коронавирус нового типа имели различные хронические заболевания и скончались именно по причине сопутствующих болезней, а не из-за коронавируса.

Немецкий иммунолог и токсиколог, профессор Стефан Хокерц объясняет, что COVID-19 не более опасен, чем грипп, просто ему уделяется больше внимания. Опаснее вируса, по его мнению, — страх и паника, создаваемые СМИ, и авторитарная реакция многих правительств. Профессор также отмечает, что большинство умерших от коронавируса людей на самом деле просто имели положительный результат теста, но скончались от других причин. Он полагает, что в 10 раз больше людей, чем сообщается в открытых источниках, перенесли COVID-19 абсолютно бессимптомно, даже не заметив заболевания.

Аргентинский вирусолог, биохимик и специалист по инфекционным заболеваниям Пабло Гольдшмидт утверждает, что COVID-19 не более опасен, чем простуда или грипп. Вполне вероятно, что он вирус циркулировал и ранее, однако не был обнаружен. Ученый говорит о «глобальном терроре», созданном СМИ и политиками. По его словам, каждый год 3 млн детей во всем мире и 50 тыс. взрослых в США умирают от пневмонии.

Итальянский вирусолог, профессор Джулио Тарро утверждает, что уровень смертности от COVID-19 меньше 1% даже в Италии и поэтому сравним с

гриппом. Более высокие значения возникают лишь потому, что не делается различий между смертностью «с» и «от» COVID-19.

Швеция до сих пор придерживается либеральной стратегии в отношении COVID-19. Она основана на двух принципах: группы риска защищены, а люди с симптомами гриппа остаются дома. «Если вы будете следовать этим двум правилам, вам не понадобятся дальнейшие меры, влияние которых, в любом случае, будет незначительным», — сказал главный государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл. Социально-экономическая жизнь будет продолжаться нормально.

Британский почетный профессор патологии Джон Ли утверждает, что особый способ регистрации случаев COVID-19 приводит к переоценке риска, который несет коронавирус нового типа по сравнению с обычными случаями гриппа и простуды.

Немецкая сеть по доказательной медицине (Deutsches Netzwerk Evidenzbasierte Medizin, DNEbM) критикует сообщения СМИ о COVID-19: «Освещение в СМИ никоим образом не учитывает критерии доказательной информации о рисках, как мы требовали. Представление необработанных данных без ссылки на другие причины смерти приводит к переоценке рисков». Немецкий исследователь доктор Ричард Капек утверждает, что «эпидемия коронавируса» на самом деле является «эпидемией тестов». Ученый на основе количественного анализа показывает, что при экспоненциальном увеличении количества проведенных тестов процент положительных результатов остается стабильным, а смертность снижается, что опровергает экспоненциальное распространение самого вируса.

Немецкий профессор вирусологии доктор Карстен Шеллер из Института вирусологии и иммунобиологии Вюрцбурга объясняет, что COVID-19 определенно сопоставим с гриппом и до сих пор даже приводил к меньшему количеству смертей. Профессор подозревает, что экспоненциальные кривые, часто представляемые в СМИ, больше связаны с увеличением числа проведенных тестов, чем с распространением самого вируса.

Двое ученых Стэнфордского университета, Эран Бендавид и Джей Бхаттачарья, объясняют, что летальность от COVID-19 серьезно переоценена. Вероятно, даже в Италии она составляет всего 0,01%-0,06% и, таким образом, ниже, чем смертность от гриппа. Основная причина такой переоценки — сильно недооцененное количество зараженных людей без симптомов.

Миланский микробиолог, директор лаборатории клинической микробиологии и вирусологии Мария Рита Гисмондо призывает итальянское правительство прекратить сообщать ежедневное количество положительных результатов теста на коронавирус, поскольку эти цифры лишь приводят население в излишнюю панику. «Я бы сказала, что никто до сих пор не умер от коронавирусной инфекции, люди умирают от уже имевшихся у них патологий, на которые «наложилась» коронавирусная инфекция», — ранее заявила микробиолог. Она высказала мнение, что все умершие с положительным тестом на коронавирус нового типа находились в тяжелом состоянии еще до заражения. «Коронавирус дал осложнения, как обычный грипп», — подчеркнула Мария Рита Гисмондо.

БЕЛТА