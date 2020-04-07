Алла Журавская трудится бригадиром МТФ «Дуравичи» СУП «Андреевка» уже 11 лет. По ее словам, ферма, как живой организм, где все время кипит жизнь и каждый занят свои делом. Здесь никогда не бывает простоев и выходных, ведь животным нужен ежедневный уход. И за всем этим следит бригадир, обязанностей у которого не счесть: надо и за порядком, и за работниками смотреть, подсчитать количество молока и составить ежедневные отчеты, вести документацию, проконтролировать группировку и расстановку коров на привязном содержании, позаботиться о рационе буренок и многое другое. Одним словом, сидеть без дела не приходится.

– В животноводстве все взаимосвязано. Результаты работы не могут зависеть от одного человека, – отмечает Алла Ивановна. – Животным нужно создать хорошие условия и обеспечить соответствующий уход, тогда и молоко будет, и привесы порадуют. В настоящее время на ферме работает сплоченный и дружный коллектив, где каждый четко выполняет свои обязанности.

Сегодня о коровах и их содержании женщина знает практически всё, а еще десятилетие назад и представить не могла, что в ее жизни произойдут такие радикальные перемены.

– 20 лет я проработала библиотекарем. Страсть к книгам и к чтению у меня была с детства. Сразу после окончания Савичской средней школы, что на Брагинщине, пошла работать в сельскую библиотеку, одновременно заочно училась в Могилевском библиотечном техникуме, – рассказывает Алла Журавская. – Так получилось, что меня воспитывала только мама. У нее были проблемы со здоровьем, поэтому она нуждалась в моей поддержке. Чувствуя ответственность перед родным человеком, я не могла ее надолго оставить, вот и решила работать и жить поблизости, да и с большим хозяйством нужно было помогать. Потом была работа в Брагинской районной библиотеке.

В 1980 году я познакомилась со своим будущим супругом. Наша встреча произошла на танцах в сельском клубе. По характеру я бойкая и энергичная, а он спокойный и уравновешенный. Видимо, этим меня, и покорил. Как говорится, сошлись две полные противоположности, и уже без малого 39 лет живем душа в душу. Супруг трудился в совхозе в строительной бригаде, а я в сельской библиотеке в деревне Выгребная Слобода. Жили в своем большом доме, держали хозяйство и строили планы на будущее. В 1983 году родился наш первенец Максим, через два года – Василий. А в апреле 1986 года в наш дом, как и многих других, постучалась беда: на Чернобыльской АЭС произошла авария. Наша деревня попала в 30-километровую зону и полностью была выселена. Нам предложили выбрать место жительства в Буда-Кошелевском районе. Выбор пал на Дуравичи, где к тому времени построили жилье для переселенцев, да и с трудоустройством проблем не было. Буквально с одним чемоданом детских вещей мы приехали в чужой край, ставший для нас вторым домом. Благо, денежной компенсации за утраченное имущество хватило, чтобы купить все необходимое и обжиться на новом месте. Кроме нас, сюда переехали еще сто семей из Брагинщины, поэтому поддержки и общения с земляками нам хватало. Хочу сказать, что местные жители приняли нас очень хорошо, с пониманием. За 34 года, что живем здесь, стали для нас уже родными. С тех пор прошло много лет, но я всегда с особой теплотой вспоминаю свою малую родину – удивительные по красоте места, где прошли мое детство и юность. Ежегодно отправляемся туда на Радуницу, чтобы навестить могилы родственников, заезжаем в свою деревню, где, как напоминание о былой счастливой жизни, стоят пустующие дома, оставленные людьми 34 года назад.

В 1988 году, уже на буда-кошелевской земле, у четы Журавских родился третий сын – Иван. Алла Ивановна работала в сельской библиотеке, ее супруг сначала в строительной бригаде совхоза «Дубовицкий» (ныне СУП «Андреевка») вальщиком, а потом животноводом по уходу за молодняком. 5 лет наша героиня трудилась почтальоном, а затем ей предложили стать бригадиром МТФ. И женщина согласилась, ведь ей всегда нравилось ухаживать за животными. К слову, о своем решении она ни разу не пожалела. По ее признанию, если бы можно было вернуться в прошлое и выбрать другую профессию, то скорее всего стала бы зоотехником.

– На ферме у нас 211 голов дойного стада и 763 головы молодняка, за которыми ухаживают 24 работника, – отмечает женщина-бригадир. – Это моя опора. Сегодня могу с уверенностью сказать, что коллектив у нас сплоченный и трудолюбивый, а когда только начинала, бывало всякое: то доярка на работу не выйдет, то животновод «загуляет». Пришлось немало повоевать. Сейчас у нас трудятся ответственные и добросовестные люди. Мы понимаем друг друга буквально с полуслова. Все хорошо знают свои обязанности и четко их выполняют. На ферме проходит большая часть моего времени, ведь на дойку я прихожу к 4 утра, а домой ухожу поздно вечером. Вот уже три года, как нахожусь на заслуженном отдыхе, но работу не бросила. Прикипела душой к коллективу и животным, без которых себя уже и не мыслю. Люблю свою работу, несмотря ни на что. Конечно, трудностей в животноводстве, как и во всем сельском хозяйстве, немало. В нашем деле важно буквально всё, начиная от чистоты и порядка в помещениях и заканчивая всеми необходимыми технологическими процессами.

Отметим, что Алла Ивановна неоднократно награждалась грамотами и дипломами, дважды была лучшей по профессии среди работников района. Работоспособная и энергичная, с твердым характером, не дающая расслабиться ни себе, ни другим, она смогла собрать и сплотить вокруг себя таких же единомышленников, для которых работа в сельском хозяйстве стала призванием.

– Труд у нас, конечно, не из легких, но больше нигде, кроме животноводства, себя не представляю. Сейчас надой на одну корову составляет 12 литров молока. Очень хочется, чтобы этот показатель и сортность молока выросли. Во всяком случае, будем делать все от нас зависящее, – подчеркнула бригадир фермы.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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