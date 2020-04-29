Белорусский республиканский союз молодежи ко Дню Великой Победы запускает интернет-челлендж фотографий «#Беларусьпомнит», сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая Центром информационных и социальных технологий Центрального комитета БРСМ Наталья Столпинская.

«Союз молодежи приглашает всех желающих принять участие в интернет-челлендже фотографий «#Беларусьпомнит». Для этого необходимо разместить в социальных сетях Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook фотографию члена семьи — участника Великой Отечественной войны и дополнить публикацию информацией о том, кто изображен на снимке (прадед, дед, отец и т.д.), в какой части служил во время Великой Отечественной войны, какие военные награды имеет. Под фото необходимо поставить хештеги #Беларусьпомнит, #ЦветыВеликойПобеды и передать эстафету памяти своим друзьям», — рассказала Наталья Столпинская.

Интернет-челлендж «#Беларусьпомнит» будет проходить с сегодняшнего дня по 9 мая включительно. «Мы уверены, что, как и в прошлом году, в этот челлендж памяти активно включатся и молодежь, и люди старшего поколения. Ведь в Беларуси нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. Память о героях-защитниках живет в фотоснимках семейных альбомов и бережно передается из поколения в поколение. Белорусы помнят историю и сохранят правду о Победе для будущих поколений», — отметила завцентром.

Интернет-челлендж «#Беларусьпомнит» — составная часть республиканского патриотического проекта «Цветы Великой Победы», символом которого является яблоневый цвет и красно-зеленая ленточка. Во время проекта с 29 апреля по 4 мая активисты БРСМ по всей стране под девизом «Беларусь помнит. Никто не забыт. Ничто не забыто» занимаются благоустройством памятников и обелисков. Кроме того, будут реализованы проекты «Беларусь помнит. Помним каждого», On Air марафон «Беларусь помнит. Цветы Великой Победы», эстафета памяти «Беларусь помнит. Помним каждого» и другие.

Белта