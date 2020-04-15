Белорусский республиканский союз молодежи использует для дальнейшей реализации проекта «I БРСМ I онлайн» современные технологии и организует для своих активистов модные фотосеты «StayAtHome», сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор проекта Кристина Кечко.

«Фотосессия — продолжение нашего проекта для школьников и молодежи «I БРСМ I онлайн», который мы запустили 5 апреля на центральных площадках БРСМ в Stories и ленте социальных сетей Instagram и «ВКонтакте». Название для модных сетов выбрали не случайно. #StayAtHome — один из самых популярных у молодежи в соцсетях. Примечательно, что фотосессии будут проходить в творческой атмосфере, но в режиме онлайн и без прямого взаимодействия модели с фотографом — с помощью интернета, специального приложения, а также мобильного телефона и ноутбука определенной марки», — рассказала Кристина Кечко.

По ее словам, моделями для фотосетов выступят 18 активистов союза молодежи — победители республиканских проектов и конкурсов БРСМ, волонтеры движения «Доброе сердце», участники движения молодежных отрядов охраны правопорядка, бойцы студенческих отрядов. «Творческие портфолио в сопровождении краткой истории об участнике фотосессии и его пути в БРСМ будут опубликованы на наших площадках в соцсетях. С первым можно ознакомиться уже сегодня. Хорошим дополнением к каждому посту станут полезные лайфхаки от ребят, чем можно занять себя дома во время самоизоляции и ограничения посещения массовых мероприятий. Кроме того, мы поделимся с подписчиками опытом — проведем мастер-класс по организации фотосессий своих друзей в домашних условиях», — отметила координатор проекта.