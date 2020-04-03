Белорусский республиканский союз молодежи дал старт бизнес-проекту «Начинающий фермер», сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК БРСМ Юлия Зинкевич.

Проект был предложен Российским союзом сельской молодежи во время Международного конгресса сельской молодежи в феврале этого года в Казани (Татарстан). Интеллектуальная бизнес-игра объединит школьников, проживающих на селе, студентов учреждений образования сельхозпрофиля, молодых специалистов аграрного сектора, а также предпринимателей сферы АПК. Она будет способствовать развитию у сельской молодежи навыков бизнес-планирования, выработке управленческих решений и умению работать в команде.

К игре допускаются команды до пяти человек в возрасте от 14 до 31 года. Бизнес-проекты будут рассматриваться в пяти номинациях: животноводство, птицеводство, рыбоводство и аквакультура, пчеловодство; растениеводство, садоводство, ландшафтный дизайн; полеводство, овощеводство; агротуризм; сельскохозяйственная кооперация и свободная тема. «Игра включает несколько этапов, областной пройдет до 30 апреля, национальный — до 30 июня, международный — до 31 августа. В республиканском туре лучшим командам предстоит защитить свои проекты перед экспертным советом в режиме онлайн. Международный очный этап с защитой проектов перед международным экспертным советом состоится до 31 октября в одном из регионов России. Участники игры получат экспертную оценку своих проектов, победители будут награждены дипломами и памятными подарками. Планируется, что их пригласят на стажировки в странах-участницах — Беларуси, России, Кыргызстане, Казахстане, Армении», — рассказала Юлия Зинкевич.

В Беларуси организатором игры выступает БРСМ при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Консультативную помощь по проведению игры оказывает Российский союз сельской молодежи. В соответствии с положением материалы участников игры с сохранением авторства будут использованы для публикации на официальных интернет-ресурсах и площадках молодежных организаций двух стран в соцсетях.