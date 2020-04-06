Ванечка Дупанов учится в 3-м классе Недойской базовой школы. Он единственный ученик в классе и самый младший во всей школе. Кто-то подумал: «Вот в такую школу я бы хотел отдать своего ребенка. И репетитора нанимать не нужно». А какое мнение на этот счет имеет сам Ваня, его родители и учителя? Давайте разбираться.

Сегодня в Недойской школе учится всего 22 ребенка. Первый, второй и шестой классы пустуют, в четвертом гранит науки грызут три ученика, в пятом – шесть, в седьмом и девятом – по пять, в восьмом – два. Скажете, не классы, а мечта. Ведь учителя могут уделять детям больше внимания, есть возможность найти к каждому ученику индивидуальный подход. К тому же в малокомплектной школе обычно царит почти «семейная атмосфера». Да и педагогам проще: меньше тетрадей для проверки.

По идее, ученики в этой школе должны демонстрировать более высокие успехи, чем в переполненных городских. Правильно? Тем более к профессиональному уровню учителей, материально-технической базе школы вопросов нет. Но на деле всё немного иначе.

Исполняющий обязанности директора школы Татьяна Цыкунова:

– Если в классе всего один или несколько учеников – это вовсе не гарантирует, что дети достигнут в учебе невиданных высот. Так, за последние два года только Лиза Туснина продемонстрировала хорошие результаты на районном этапе республиканской олимпиады по биологии, заняв первое место в прошлом и второе – в этом году. Потому что результативность обучения зависит от профессионального уровня не только педагогического коллектива, но и мотивированности детей и их родителей. Случаи, когда родители не контролируют выполнение домашнего задания своими детьми, к сожалению, не исключение из правил, а норма.

По своему опыту знаю, как тяжело работать в классе, где 1-2 ученика. Попробуйте создать в таком классе конкурентную среду или привить навыки работы в команде – в парах или группе, мотивировать на учебу и успех. Обязательные составляющие успешной социализации учащихся – это наличие детского коллектива, участие в общественной жизни учреждения образования. В школе, где на 22 ученика имеется 28 педагогов и техперсонала, не может быть и речи о полноценной общественной жизни, насыщенной яркими, интересными, разнообразными мероприятиями. Общешкольные и классные мероприятия оставляют желать лучшего.

Мы должны понимать, что качество образования – это не только результат обучения, но и среда, которая гарантирует, что учащийся получит комплексное личностное и социальное развитие, которое позволит ему быть в жизни успешным и конкурентоспособным. Мы сполна ощущаем на себе все прелести индивидуального обучения. Детям нужны сверстники, задающие те же вопросы, решающие те же задачи и переживающие из-за тех же проблем. Им нужно общение.

Учитель 4 класса Елена Бодрунова:



– Это только на первый взгляд кажется, что работать с тремя учениками проще, чем с тремя десятками. Да, меньше тетрадей и больше внимания каждому ученику я могу уделить. Но чем больше учеников, тем разнообразнее протекают обсуждения. А как провести интересные классные мероприятия? Я вижу, что ребятам не хватает общения.

С 1 сентября перешла в Кривскую школу наша единственная девочка и в классе осталось трое мальчишек. Теперь даже с 8 Марта им некого поздравить. Все мои ученики не местные. Так, Алексей Васильев и Никита Стагначев приезжают со Старой Буды. Артем Ничипоренко, как и я, из Ивановки. Когда в 2008 году Ивановскую школу закрыли, я перешла на работу в Недойскую. Поначалу в классах занималось до 10 учеников, но с каждым годом их становится все меньше и меньше. В деревнях, взять ту же Ивановку, все больше пенсионеры живут, молодежь предпочитает городскую жизнь. Например, у нас на всю деревню осталось только четыре дошкольника. И те в сад не ходят. Меня это, к слову, беспокоит. Детского сада у нас нет, но для детей как в школу, так и в детсад организован подвоз. Родители же предпочитают оставлять своих детей под присмотром бабушек. А ведь детский сад – это первая ступенька подготовки к школе. Это место, где проводятся целенаправленные, разносторонние, регулярные занятия, приучающие ребенка к потребности знаний. Но самое главное – это то, что мама и бабушка не смогут дать своему ребенку того общения, которое необходимо для его возраста, гармоничного развития. Садик предоставляет среду сверстников, умение общаться с ними, навыки утверждения, лидерства.

Ваню Дупанова, единственного учащегося 3-го класса, мы застали на уроке в 4-м классе. Пока его учитель Вероника Козлова болеет, он занимается со старшими ребятами. К слову, в таком же составе мальчишки ходят на уроки музыки, физкультуры и трудового обучения.

Ваня живет в Старой Буде, он самый младший в многодетной семье Дупановых. Два брата и сестра нашего героя уже давно окончили школу. Самые старшие даже успели получить аттестат в Старобудской. А вот отец Вани, Владимир Дупанов, окончил в свое время Недойскую школу. Более того, на его глазах в 1978 году ее построили. Вот что он рассказал:

– В нашем классе было 16 детей. Помню, подвозили детей с Еленца, Интернационала, Ивановки. Весело было, хорошо. Смотрю на сына и думаю, каково ему быть единственным учеником в классе и самым младшим в школе. Вот уже почти 3 года. С женой посовещались, с Ваней поговорили и решили, что в следующем году обязательно переведем его в Кривскую школу. К сверстникам.

Сам Ваня признался, что учиться ему нравится, но будь у него одноклассники, все было бы гораздо интереснее. К слову, был один. Но вместе они проучились совсем недолго: первую четверть в 1-м классе. Потом родители Егора получили квартиру в Буда-Кошелеве и переехали в райцентр.

Ваня – очень серьезный и рассудительный мальчуган. Он любит математику, показывает хорошие результаты в изучении точных наук и мечтает служить в спецназе.

В следующем учебном году, по предварительным расчетам, за школьные парты сядут и того меньше детей – порядка 19. Останутся пустовать второй, третий, четвертый и седьмой классы. Очевидно: в школе серьезный недобор. И тенденция такова, что с каждым годом количество учеников тут будет сокращаться. Не сегодня-завтра учреждение образования придется закрывать. И дело не только в экономии средств. Хотя никто не станет оспаривать тот факт, что содержание учащегося в малокомплектной школе обходится бюджету в несколько раз дороже, чем обучающегося в полнокомплектной. Сегодня мы попробовали взглянуть на малокоплектную школу с другой позиции. С позиции качества образования и, конечно, с учетом интересов ребенка.

Не знаю как вам, а мне, получившей общее среднее образование в классе, где учились 32 ученика, трудно представить себя на месте Вани Дупанова. Да и детям своим я такое «индивидуальное обучение» не хотела бы. Говорите, есть риск потеряться в массе учеников? Да, есть. Но можно и проявить, найти себя.

Ирина ПАЛУБЕЦ

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