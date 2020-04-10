Основной причиной пожаров за последнюю неделю, в том числе и в Гомельской области, является человеческая беспечность. Об этом заявил сегодня министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко в программе «Разговор у Президента», сообщает БЕЛТА.

Всего за последнюю неделю на пожарах в Беларуси погибли 26 человек. Наиболее уязвимыми становятся зачастую пожилые одинокие люди, семьи в социально опасном положении.

Неутешительная статистика по пожарам наблюдалась в Гомельской области, которая наиболее часто мелькала в сводках. По мнению министра, причина тому — беспечность граждан, непонимание, к чему приводят оставленные непотушенными костры и окурки. Это наносит урон природе, вредит населенным пунктам и оборачивается огромными затратами для бюджета. «Где-то покурили, бросили окурки, конечно, ветер (дождей не было), сухая погода — и максимально развивается пожар. Приходится оперативно реагировать. Благо сегодня налажено хорошее взаимодействие, подразделения МЧС укомплектованы современной техникой, которая позволяет оперативно реагировать», — сказал Владимир Ващенко.

Благодаря тесному взаимодействию с Министерством лесного хозяйства в Наровлянском районе Гомельской области спасателям удалось потушить пожар на площади более 300 га. «Оперативно подключились, подняли по тревоге весь личный состав, и сегодня к утру пожар был ликвидирован», — заметил глава МЧС. Он также добавил, что иногда пожары в Гомельской области возникают на границе с Украиной. Однако белорусские спасатели полностью контролируют ситуацию и оперативно реагируют на любое происшествие.