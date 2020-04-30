Введение полной оплаты за отопление и газ для трудоспособных граждан, не занятых в экономике, переносится на 1 мая 2021 года. Соответствующее постановление Совета Министров от 23 апреля 2020 года №252 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Газоснабжение, при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов, и теплоснабжение с 1 мая 2021 года будут оплачиваться по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание этих услуг.

Ранее введение оплаты по полным тарифам было предусмотрено с 1 мая текущего года.

Белта