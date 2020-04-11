Всемирная организация здравоохранения приветствует принимаемые Беларусью меры по борьбе с COVID-19, заявил глава миссии ВОЗ в Беларуси Патрик О’Коннор, передает корреспондент БЕЛТА.

Патрик О’Коннор отметил такие важные меры, как лабораторное тестирование, изоляция людей с подтвержденным коронавирусом, обеспечение карантина в отношении контактных лиц тех, кто потенциально мог быть подвержен вирусу. Вместе с тем, по его словам, данные меры важно усилить. В частности, ВОЗ рекомендует предпринять шаги по физическому дистанцированию населения. Речь идет об удаленном обучении, снижении необязательных перемещений. Это может замедлить и предупредить распространение вируса, а учреждениям здравоохранения — нарастить возможности и потенциал.

«Из наших рекомендаций вытекает, что мы рекомендуем в дополнение к принимаемым мерам обеспечение физического дистанцирования. Это не обязательно карантин и комендантский час», — добавил он.

По словам министра здравоохранения Владимира Караника, на данный момент не обязательно вводить жесткие карантинные меры. Вместе с тем, если каждый человек ограничит свои необязательные контакты и будет выполнять меры по социальному дистанцированию, удастся предупредить лавинообразный рост заболеваемости.