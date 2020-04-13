Вот такие жизнеутверждающие маски от коронавируса шьют в Бушевской школе.

Организовали производство многоразовых масок учитель-дефектолог Олеся Болотцева и учитель трудового обучения Елена Прокопенко. Елену Михайловну мы застали как раз за швейной машинкой. Она и рассказала нам, как все начиналось.

— Идея родилась сама собой. Шить умеем – почему бы и не попробовать. Олеся Ярославовна ровно неделю назад начала с марлевых. Но марлевые после стирки и сушки садятся. То ли дело маски из хлопчатобумажной ткани — можно стирать, утюжить и носить снова. Маска шьется в несколько слоев. Количество слоев зависит от плотности ткани. При пошиве маски из плотной ткани можно ограничиться тремя слоями плюс средний сменный слой. Мы шьем трехслойные с кармашками для сменного фильтра. Выкроек в интернете хоть отбавляй. Я для себя нашла выкройку здесь: https://wesew.ru/page/vykrojka-maski-besplatno. Распечатывай и делай. Лоскуты, обрезы ткани у нас свои, машинки в школе есть. Расцветки специально выбираем жизнеутверждающие. Так гораздо интереснее. Мы пошили маски для педагогов и персонала, сейчас шьем детские, — рассказала нам Елена Прокопенко.

Узнавала секрет изготовления жизнеутверждающих масок Ирина ПАЛУБЕЦ.