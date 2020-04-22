Делать тест на коронавирус без симптомов ОРВИ стоит после нахождения рядом с инфицированным человеком. Об этом рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, передает ТАСС.

Он отметила, что проходить процедуру тестирования стоит, если человек находился в контакте, разговаривал лицом к лицу, например, 15 минут на расстоянии менее метра, с носителем коронавируса. Также можно пройти тестирование, если человек подвергался другому риску заражения.

«В первую очередь тестирование помогает понять, где находится вирус, чтобы люди с очень слабыми симптомами понимали ситуацию и оставались в карантине до тех пор, пока тесты не станут отрицательными. Таким образом удастся остановить передачу вируса», — добавила представитель ВОЗ.

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