На какие?

Если в новости речь о возбудителе инфекции, об этом может говорить учёный-вирусолог, который изучает именно этот вирус. Учёный компетентен, потому что вирус – область его экспертизы. Как правило, учёный рассказывает о результатах своего эксперимента или комментирует результаты коллег. При этом он должен дать ссылку на публикацию в научном журнале.

О вирусе расскажет и врач-вирусолог, который работает в диагностической лаборатории. Но у него другие компетенции. Врач-вирусолог не занимается собственными разработками, а проводит анализы по готовым тест-системам.