Разбирались вместе с бывшей главой украинской службы Би-би-си, микробиологом Ниной Курьятой.
Читаю новости про коронавирус. Никому уже не верю. Все говорят про фейки. Минздрав считает умерших как выздоровевших. Что делать?
Всё нормально. Вы по-прежнему можете получать информацию, читая новости. Просто обращайте внимание на некоторые моменты.
На какие?
Если в новости речь о возбудителе инфекции, об этом может говорить учёный-вирусолог, который изучает именно этот вирус. Учёный компетентен, потому что вирус – область его экспертизы. Как правило, учёный рассказывает о результатах своего эксперимента или комментирует результаты коллег. При этом он должен дать ссылку на публикацию в научном журнале.
О вирусе расскажет и врач-вирусолог, который работает в диагностической лаборатории. Но у него другие компетенции. Врач-вирусолог не занимается собственными разработками, а проводит анализы по готовым тест-системам.
Понял. Верю только тем новостям, где есть комментарий вирусолога.
Ну, нет. Эпидемиолог может рассказать, как распространяется эпидемия. Но одного диплома мало. Человек должен работать эпидемиологом в том регионе, о котором говорит. То есть он должен понимать, как развивается эпидемия, сколько и где людей заболело.
Эпидемиолог и санитарный врач будут экспертами в вопросах карантина. Они знают, как его организовать и насколько успешны карантинные меры.
Теперь всё понятно. Читал тут новость, где терапевт что-то рассказывал. Так это фейк получается!
Нет, терапевт тоже может быть экспертом в новости про коронавирус. Но в плане советов: что делать, чтобы не заразиться, как повысить иммунитет.
Терапевт действует по инструкции эпидемиологов и знает, как определить инфекцию у пациента, к кому его направить, если обнаружились признаки. Но терапевт – не специалист в вопросах свойств вируса или распространения болезни.
Ну, вроде разобрались. Верю комментариям вирусологов, эпидемиологов и в некоторых случаях терапевтов.
Конечно, есть исключения. Всегда остаётся возможность, что эксперт будет некомпетентен. Например, если врач говорит, что вирус вылечат имбирь и лимон. Врач не может предлагать методы лечения, эффективность которых не доказана. Врач может объяснить, как действуют народные средства на организм человека, но только если есть научные доказательства. Но, если эксперт говорит о панацее, о чудесном спасительном средстве, это фейк.
А вот видел, профессор говорил, что это всё, возможно, из Америки пришло. Что вирус – это какое-то там оружие для дестабилизации ситуации в Европе.
Настоящий учёный не будет развивать конспирологические теории. Например, если учёный видит, что вирус активно мутирует, то может сказать, что не исключено его лабораторное происхождение. Но не будет этого утверждать, пока нет научного обоснования.
Учёный в новости не должен говорить о своих политических симпатиях, оценивать, почему так происходит, кому это выгодно, кто может за этим стоять. Учёный может говорить только о той теме, в которой он эксперт. Вирусолог, к примеру, не может обсуждать действия правительства. Журналист должен отделять слова учёного о науке от его слов о других вещах и давать аудитории экспертную информацию.
А где самому найти достоверную информацию о коронавирусе?
Например, на сайте ВОЗ. Там собрана и постоянно обновляется вся информация по теме, есть и на русском. Если читаете на английском, идите на сайт Университета Джона Хопкинса. Университет изучает именно проблему коронавируса, а тексты написаны в научно-популярном стиле и будут понятны и неспециалисту. На сайте британской Национальной службы здравоохранения есть раздел для пациентов о том, как проходит заболевание.
И не забывайте о ведущих мировых медиа – Би-би-си, Reuters и других. Качественные издания тоже публикуют проверенную информацию о коронавирусе.