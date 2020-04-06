С этим замечательным человеком мы встретились накануне его 70-летнего юбилея в одном из учебных корпусов колледжа. Только что закончились лабораторные занятия. И словно не было тех 48 лет, когда молодой лаборант впервые переступил порог родного техникума. Все тот же огонь в глазах, когда, став у доски, Анатолий Николаевич привычным взглядом окинул аудиторию… Но обо всем по-порядку.

Мы попросили его повернуть время вспять и поведать о своей жизни. Сразу отмечу: наш собеседник оказался и великолепным рассказчиком. Время встречи пролетело совсем незаметно.

– Родился я в Рудне Викторинской Кошелевского сельсовета. Начальное образование получил в Струковской школе. Великолепнейшая школа была. Много известных выпускников. С восхищением отношусь к педагогам. Это во многом и определило мою профессиональную деятельность. До 4 класса меня воспитывал дед, который был для меня непререкаемым авторитетом. До сих пор помню наши походы – речка, свобода. К 4-му классу я уже умел пахать, косить. Я учился жизни. Видел, с каким почтением относятся к старшим, к традициям. Как молодежь, люди среднего возраста при встрече кланялись в знак приветствия и почтения к представителям старшего поколения. Со мной это осталось на всю жизнь. Потом перешел в среднюю школу №2 райцентра. Сначала пришлось тяжело, ведь обучение в Струках велось на белорусском языке. Но благодаря педагогу по русскому языку я быстро освоил предмет и дальше уже учился без трудностей.

У меня по жизни были отличнейшие учителя: в школе – педагоги, в армии – командир. Наша рота была занесена в книгу Славы армии. Служил на Украине в ракетных войсках. Начал работать в колледже – учителем и примером для меня стал Леонид Николаевич Войтович.

Мой педагогический стаж насчитывает уже 48 лет. В колледж пришел работать лаборантом в 1972 году. Затем в 1981-м закончил БАТУ, в 1988-м – Киевскую сельхозакадемию, а в 90-м – Белорусскую республиканскую высшую школу управления агропромышленным комплексом.

В 1988 году стал заместителем директора по производственному обучению, затем по учебной работе. В 1998-м назначен на должность директора техникума и вплоть до 2016-го стоял во главе учреждения.

Мой надежный тыл – семья, жена, дети. С супругой, Раисой Николаевной, мы вместе уже 46 лет. Она тоже педагог, мой друг и советчик. Дети выросли достойными людьми. Сын – инженер-механик, закончил наш колледж, затем ВУЗ, работает в системе энергетики. Дочь Алеся – экономист-программист, пошла по моим стопам и преподает в Гомельском сельхозколледже. Внук Назар – моя радость и отдушина.

Колледж – это моя жизнь. Вместе с коллективом мы прошли огромный путь. В конце 80-х Леонид Николаевич Войтович, сильнейший методист, выдвинул идею о преобразовании техникума в колледж. Тогда утверждали всю новую документацию в Москве. Мы стали третьим в СССР и первым в Беларуси колледжем. Потом следующий этап: взаимодействие с БАТУ. Мы добились того, что средне-специальное учебное заведение могло присваивать квалификацию «инженер».

Сегодня среди перспективных направлений колледжа я бы назвал следующие: кадры, хорошая материально-техническая база и связь с производством. Должно быть базовое хозяйство для практического обучения.

Многие будакошелевцы хорошо знают Анатолия Николаевича, но порой даже знакомый человек может нас удивить. Мы продолжили беседу и задали ему ряд самых разных вопросов. И это того стоило.

– 70 лет. Что для вас эта дата – этап в жизни или какая-то возрастная черта?

– Это этап в жизни. Раньше не зацикливался на этом. Только сейчас начинаешь задумываться, как ты жил, что удалось сделать, правильно ли ты поступал, особенно по отношению к членам семьи. Считаю, что этот путь я прошел достойно: двое детей, внук, крепкая и дружная семья. Это то время, когда с вершины прожитых лет ты можешь оценивать, правильно ты поступал или неправильно. А потом, в более старшем возрасте, такой самокритики уже не будет. И… мысли о том, что можно еще сделать? То есть это жизненный пик. Если бы я не трудился, я бы закис. Ведь от молодежи ты тоже постоянно чему-то учишься.

– Вы всегда преподавали электротехнические дисциплины. Откуда любовь к этой науке?

– Я уже давно понял, что без развития энергетики, которая является стержнем экономики, не может развиваться любое производство. Мне хотелось донести до молодого поколения те знания, которые у меня есть. Донести так, чтобы они поняли, что это есть основа всех основ. Еще в школе родители выписывали мне журнал «Наука и жизнь», в котором уже тогда прогнозировали мировое потепление. Я думал, как это будет? Что будет с цивилизацией, когда закончится нефть? Нужно искать альтернативные виды топлива. Хочу донести до учащихся, что все ресурсы, которые мы имеем, совсем небезграничны – с ними нужно очень рационально работать, беречь их.

– В чем, по вашему мнению, секрет семейного счастья?

– Семейное счастье основано на взаимопонимании, должны присутствовать доброжелательность и прозрачность в отношениях. Чтобы не было фальши, показухи, в том числе и в воспитании детей. И здесь ярким примером служит известная поговорка: детей не нужно воспитывать, они – зеркальное отражение родителей.

– С чего начинается ваше утро?

– Чтобы быть в форме, с небольшой зарядки и холодного душа, овсянка на завтрак – и на работу. Сейчас работаю на полставки, и мне вполне достаточно, ведь к каждому занятию нужно хорошо подготовиться.

– Ваш любимый праздник? Как обычно отмечаете?

– Новый год. Это идет с детства. Еще с тех далеких времен, когда в деревне ставили одну-две елки, делали сами игрушки. Ехали с дедом в лес, выбирали елку. Я до сих пор сам устанавливаю и украшаю зеленую красавицу. А подарки ассоциируются с новизной. Ну и второй праздник, также уходящий корнями в детство, – Пасха.

– Какой марки автомобили вы предпочитаете?

– Он у меня первый и последний – Москвич 2141. Он ни разу меня не подвел, хотя иногда езжу на автомобиле дочери, так как он экономичен.

– Лучший совет, который вам когда-либо давали?

– Совет от жены: быть более сдержанным на работе. И это правда.

– Какие качества больше всего цените в людях?

– Любой человек должен быть профессионалом на работе, причем профессионализм должен всегда нести благо. И, конечно, честность.

– Ваша любимая пора года?

– Всегда любил лето, но сейчас – осень. Ты видишь плоды своего труда: насколько готово учреждение к новому учебному году, сколько первокурсников набрано, какой урожай ты собрал на своем участке.

– Что смотрите по ТВ?

– Раньше очень любил спортивные телепрограммы, сейчас общественно-политические передачи.

– Какая вещь у вас всегда должна быть под рукой?

– Моя натура такова, что у меня всё должно быть на местах: ручка и бумага, где можно записать свои мысли, и книги, неважно какого жанра.

– Сколько лет вам в душе?

– Пусть будет пятьдесят (улыбается).

– Вы рискованный человек?

– Очень. В хорошем смысле этого слова. Иногда приходилось буквально по лезвию пройти, чтобы решить какие-то вопросы, но в рамках законодательства. Без риска и настойчивости ничего не получится.

– Кому и за что вы больше всего благодарны в этой жизни?

– Своим родителям. Отец всегда был примером для меня. Я видел, как честно он жил.

– Считаете себя счастливым человеком?

– Да, я делаю то, что мне нравится. Воплощение моего счастья – дети и внук.

– Читаете ли районку?

– Да. Интересно, ново, наглядно и актуально.

– Вам нравится время, в котором мы живем?

– Мне нравилось жить в СССР, нравится жить и сейчас. Каждый временной отрезок интересен сам по себе.

– Что для вас малая родина?

– Это приходит с возрастом. Любовь к своим корням, истории, предкам, кусочку земли, где ты родился, – это чувство просто тебя пронизывает.

– Назовите три причины, по которым стоит побывать на Будакошелевщине?

– Во-первых, посмотреть, где легла первая железная дорога и дала начало нашему району, увидеть брендовые районные культурные мероприятия и посмотреть на людей наших. Скажу вам, у нас прекрасные люди.

Признаюсь, долго не могла поставить финальную точку в нашей беседе. На каждый ответ Анатолия Николаевича тут же возникало несколько вопросов. С таким интересным собеседником нечасто приходится сталкиваться. От того, наверное, и ценнее опыт и знания, полученные от таких самодостаточных личностей.

Коллектив редакции присоединяется к многочисленным поздравлениям. Искренне желаем Анатолию Николаевичу крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и уверенности в завтрашнем дне.

Наталья ЛОГУНОВА