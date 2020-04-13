В Беларуси уже завершаются выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, а также гражданам, пострадавшим от последствий войны, к 75-летию Победы, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

«Выплаты начались с 1 апреля. По состоянию на 13 апреля материальную помощь уже получили 19 тыс. человек (98,4%) на сумму Br16,5 млн», — уточнили в Минтруда.

На 1 апреля в республике проживали 4 785 ветеранов войны и 14 532 гражданина, пострадавших от ее последствий.

В соответствии с указом Президента от 30 декабря 2019 года №491 единовременная материальная помощь Героям Советского Союза составляет Br2,5 тыс. Такую сумму получат проживающие в Минске Иван Ильич Кустов и Василий Сергеевич Мичурин.

По Br1,7 тыс. полагается инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; лицам, принимавшим участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года; лицам, принимавшим участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943-1945 годах.

По Br900 получат ветераны войны из числа награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны; работавших на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; работавших на предприятиях, в учреждениях и организациях Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

По Br700 выплатят гражданам, пострадавшим от последствий войны: членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших), пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а именно — супругам, не вступившим в новый брак; имеющим инвалидность с детства — детям и другим иждивенцам погибших (братьям, сестрам, пасынкам, падчерицам); бывшим узникам фашистских концлагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны, которым установлено повышение пенсии по указанному основанию в соответствии с законодательством; инвалидам с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий.

При наличии права на получение единовременной материальной помощи по нескольким основаниям помощь оказывается по основанию, предусматривающему наибольшую выплату.

Выплата единовременной материальной помощи производится по месту получения пенсий указанными категориями граждан. Все перечисленные категории должны получить ее к 1 мая 2020 года.

Белта