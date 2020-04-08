В Беларуси вносятся некоторые изменения в жилищные отношения. Это предусмотрено указом №121 «О жилищных отношениях», который 7 апреля подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Документ разработан в связи с вступлением в силу 1 января 2020 года новой редакции Жилищного кодекса Республики Беларусь.

Указом предусмотрена возможность продажи заселенных государственных одноквартирных жилых домов (квартир в блокированных домах), признанных не соответствующими санитарным и техническим требованиям, в собственность нанимателям этих жилых помещений по оценочной стоимости. Одним из условий такой продажи является обязанность покупателей по ремонту (реконструкции) этих жилых помещений для приведения их в состояние, пригодное для использования по назначению.

Облисполкомам и Минскому горисполкому дается право на установление понижающих коэффициентов к размеру платы за арендное жилье, предоставленное гражданам, имеющим первоочередное право на его получение, жилье, построенное на территориях радиоактивного загрязнения за счет средств, направляемых на устранение последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Кроме того, сохраняются обязанности государственных органов и организаций по аккумулированию денежных средств, полученных от предоставления в аренду жилья, на специальных счетах. Определен порядок функционирования таких счетов, а также зачисление на них средств от продажи в собственность гражданам жилых домов (квартир в блокированных домах), не соответствующих санитарным техническим требованиям.

Предусмотрено также увеличение до 40% доли денежных средств, поступающих на специальные счета в качестве платы за пользование арендным жильем, которые могут быть направлены на текущий ремонт незаселенного арендного жилья.

Указом предусмотрен перевод арендных квартир в новостройках, предоставляемых лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в состав жилых помещений социального пользования по заявлению этих лиц, без учета срока, установленного Жилищным кодексом.

Кроме того, в связи с изменением терминологии, применяемой в жилищном законодательстве, предусмотрена корректировка ряда указов главы государства.

Белта