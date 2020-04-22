В Беларуси на 21 апреля выздоровели и выписаны 577 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

В круглосуточном режиме специалисты лабораторий, открытых как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медицинских центрах, проводят проверку тестов на COVID-19. Для тестирования задействованы 25 лабораторий.

С начала февраля в Беларуси проведено 108 тыс. 545 тестов на коронавирусную инфекцию.

Всего зарегистрированы 6723 человека с положительным тестом на COVID-19. В регионах статистика по выявленным случаям существенно не поменялась, отметили в пресс-службе.

Умерли 55 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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