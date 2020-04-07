Сегодня в Беларуси имеются тест-системы для проведения более чем 20 тыс. исследований. Об этом сообщила сегодня в эфире программы «Панорама» на телеканале «Беларусь 1» заместитель директора по научной работе РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Алина Дронина, сообщает БЕЛТА.

«Только лаборатория РНПЦ эпидемиологии и микробиологии выполняет около 700 тестов в день. В настоящее время в республике работают 13 лабораторий», — сказала Алина Дронина.

По ее словам, в лаборатории РНПЦ используются только тест-системы отечественного производства — разработка специалистов, ученых центра. В целом в стране применяются несколько тест-систем, часть из них поступила по линии гуманитарной помощи из Китая, России, часть — белорусского производства. «Все тест-системы, которые мы используем для диагностики коронавируса, построены по одному принципу: они позволяют обнаружить фрагмент РНК, или генома, вируса в материале», — уточнила Алина Дронина.

От момента поступления материала в лабораторию до того, как врач объявляет результат, проходит около 6 часов. Но если загрузка высокая, одновременно выполняется большое количество исследований, процедура растягивается до суток.

Чтобы повысить эффективность исследования, у пациента берется комбинированный мазок: материал из ротоглотки и носоглотки забирается отдельно, но помещается в одну пробирку. В лабораторию материал транспортируется в трех упаковках: пробирке на штативе, который кладется в пакет, а тот, в свою очередь, в термосумку с хладореагентом. Как только лаборатория получает положительный результат, она передает информацию, и специальная бригада скорой медицинской помощи оперативно выезжает для госпитализации пациента в специальный стационар.

Белта