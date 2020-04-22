В Беларуси проходит республиканский мониторинг учреждений здравоохранения по готовности работы в период эпидемического подъёма COVID-19.

На прошлой неделе республиканская рабочая группа в составе главного внештатного инфекциониста Минздрава Игоря Карпова, главного внештатного анестезиолога-реаниматолога Минздрава Александра Дзядзько, заведующего кафедрой инфекционных болезней БелМАПО Юрия Горбича и других ведущих специалистов провели мониторинг учреждений здравоохранения Минска, Витебской, Минской и Брестской областей. Проблемные вопросы обсуждены в режиме видеоконференции с главными врачами больниц районов. Приняты необходимые управленческие решения с представителями исполкомов. Вчера республиканская группа ведущих инфекционистов, анестезиологов-реанисатологов, эпидемиологов посетила учреждения здравоохранения Буда-Кошелево и Гомеля. Специалисты провели консилиумы для сложных пациентов. Особое внимание уделено защищённости медработников всех уровней.

По информации официального канала Министерства здравоохранения РБ