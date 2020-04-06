Было установлено, что утром 4 апреля ребенок ошпарился кипятком. Малыш, которому исполнилось 2 года и 11 месяцев, получил сильные ожоги. В настоящее время он находится в реанимационном отделении ожогового центра г. Гомеля. Семья в социально-опасном положении не состоит. По данному факту проводится проверка.

Комментируя произошедшее, заместитель председателя Буда-Кошелевского райисполкома, председатель комиссии по делам несовершеннолетних Геннадий Вамбриков отметил:

— Я обращаюсь к семьям, где воспитываются маленькие дети, и призываю взрослых быть предельно внимательными по отношению к своим дочерям и сыновьям. Не ослабляйте бдительность. Не оставляйте их без присмотра даже на короткое время, а в случае возникновения непредвиденных ситуаций сразу же обращайтесь к специалистам, звоните по телефонам 101 или 112.

Статистика ожогов среди детей свидетельствует о том, что чаще всего такие травмы получают малыши в возрасте до 5 лет. Причем в подавляющем большинстве это происходит дома.

С учетом того, что стране продлены каникулы, еще раз хотелось бы призвать родителей школьников принять максимальные меры для обеспечения безопасности наших детей! Учите ребенка правилам безопасного поведения каждый день. При этом не делайте упор на запреты: старайтесь объяснить ребенку, к каким последствиям может привести то или иное действие.

И, конечно же, сами будьте примером для детей: если вы всегда будете выключать электроприборы, уходя из дома, то и ребенок будет делать так же. Дети следуют не советам, а поступкам, поэтому соблюдайте правила безопасности вместе!

И самое главное, не оставляйте детей одних. Помните: согласно статьи 159 Уголовного Кодекса Республики Беларусь, за оставление в опасности детей предусмотрена уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 3-х лет.

Мы же, в свою очередь, еще раз напоминаем простые правила профилактики бытовых ожогов у детей.

Нельзя оставлять малолетних без присмотра в тех местах, где они могут получить ожог. Наиболее опасными в этом плане являются кухни, ванные комнаты, бойлерные и котельные помещения. Кастрюли и сковороды нужно ставить на дальние конфорки или хотя бы разворачивать ручки посуды от края плиты, чтобы ребенок не мог до них дотянуться. Держать горячие жидкости (в том числе кофе, чай, суп) нужно вне досягаемости ребенка. Нельзя переносить горячие жидкости и пищу над теми местами, где играет ребенок. Недопустимо носить младенца на руках во время приготовления еды.

Электропровод от чайника, равно как и все другие электропровода в доме, лучше убрать в специальные короба. Не стоит откладывать починку неисправных электрических розеток и вилок, как и использовать приборы с неисправной проводкой. Нужно отказаться от использования обогревателей с открытой спиралью. Нельзя приносить любые едкие жидкости в дом, где есть маленькие дети. Бытовую химию нужно убирать в шкафы, лучше — под замок. Рекомендуется установить ограничитель температуры горячей воды в кране. Современное сантехническое оборудование позволяет это сделать.

Опасны для жизни малолетнего ожоги с большой площадью поражения, которые могут возникать при пожаре, использовании в играх взрывоопасных смесей, а также попадании горячей жидкости. Если ребенок все-таки получил ожог, необходимо немедленно вызывать скорую помощь и принять следующие меры: охладить место ожога под струей прохладной воды, накрыть это место бинтом или стерильным куском материи, обеспечить малыша питьем. В случае сильных болевых ощущений дать обезболивающее средство.