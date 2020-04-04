В Буда-Кошелевскую больницу под наблюдение врачей помещены 39 человек – все из одного населенного пункта

Чтобы ответить на все наши вопросы по происходящему мы связались с главным врачом ЦРБ Жанной Евтуховой. Далее – из первых уст:

— 2 апреля в наше инфекционное отделение доставлены 39 жителей поселка Коммунар. Это все контакты первого уровня школьника, который занимался в гомельской СДЮШОР №4, у тренеров которой зарегистрировано два случая пневмонии с предварительным положительным тестом на РНК коронавируса SARS/2019-nCoV (COVID-19). Поэтому в целях принятия профилактических мер и проведения противоэпидемических мероприятий мы совместно с районным центром гигиены и эпидемиологии отработали все возможные контакты. Было выявлено и направлено на карантин 39 человек. Все госпитализированные чувствуют себя хорошо. Находятся под постоянным наблюдением медицинских работников. У всех взяли необходимые анализы, организовано их лабораторное обследование. Следует отдать должное родителям детей. Никакой паники не было. Все в этой непростой ситуации проявили сознательность, вели себя спокойно, помогали успокоить детей. Поймите, что именно такие меры – вовремя установить контакты, изолировать их, взять под наблюдение – помогают , в случае подтверждения диагноза – оказать своевременную квалифицированную помощь и остановить распространение инфекции. Со своей стороны, хочу заверить всех: по уже имеющимся данным, от 70 до 80 % заболевших переносят инфекцию в легкой форме, 10-15% – в тяжелой (с высокой температурой), еще 10-15% – с осложнениями. Не забываем соблюдать правила личной гигиены. Они сегодня особенно актуальны: моем и дезинфицируем руки, обрабатываем поверхности (дверные ручки, перила и т.д.) во всех общественных местах и транспорте. В случае даже легкой простуды – одеваем маски, не геройствуем – остаемся дома и обращаемся к врачу.

Пообщались мы по телефону и с мамой мальчика, который занимается в гомельской СДЮШОР №4 спортивной акробатикой и является контактным лицом первого уровня. Сейчас она с мужем, как и остальные 37 коммунаровцев, находится в инфекционном отделении Буда-Кошелевской больницы:

— О том, что сын возможно является контактным лицом, узнали от нашего тренера. Она первой позвонила нам и объяснила ситуацию. Спустя несколько минут нам позвонили из центра гигиены и эпидемиологии и предупредили, чтобы мы собрали сыну необходимые вещи и были готовы к госпитализации. Естественно напомнили, чтобы мы прекратили контакты и строго соблюдали меры самоизоляции. 1 апреля сына увезли в Гомель. Нас определили в инфекционное отделение в Буда-Кошелево 2 апреля. И сын, с которым мы постоянно созваниваемся, и мы чувствуем себя хорошо.

Что касается условий, созданных в больнице, отношения врачей и медперсонала, то здесь все отлично. Все нас поддерживают. Постоянно звонят родственники, друзья, коллеги.

Мы ни в чем не нуждаемся. Единственное — очень тревожно на душе. Но мы стараемся не поддаваться панике. У нас взяли тесты на вирус. Надеемся на отрицательные результаты.

Мы будем находится на постоянной связи с медиками и нашими земляками, которые находятся в инфекционном отделении Буда-Кошелевской больницы.

Ирина ПАЛУБЕЦ.