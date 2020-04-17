В витебской области за сутки из больниц были выписаны порядка 180 человек. Об этом сообщил начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий в ходе заседания областного штаба по борьбе с распространением коронавируса и защите населения.

По словам чиновника, в данный момент ситуация с ОРВИ в области имеет тенденцию к снижению. За последние сутки наблюдается спад – на 19,4%. При этом спад наблюдается практически во всех районах. Среди заболевших 78% – взрослые.

Также чиновник поделился последними данными о распространении коронавируса в области. Так, в Докшицком районе были зафиксированы 72 случая, в Бешенковичском – 27, в Лиозненском – 22, а также по одному случаю в Браславском и Миорских районах. Там, как отметил Вишневецкий, не до конца были приняты профилактические меры. «Но критической ситуации сегодня там нет», – резюмировал он.

ОНТ