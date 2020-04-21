В Гомеле планируют отремонтировать дороги в более чем 100 дворах в 2020 году, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт коммунального производственного унитарного предприятия «Гомельское городское ЖКХ».

Подготовлен перечень дворовых территорий областного центра, на которых в этом году запланирован текущий ремонт асфальтобетонного покрытия. Почти половина от намеченного — в Железнодорожном районе, 35 дворов — в Советском, по 10 — в Центральном и Новобелицком.

Ознакомиться с подробной информацией можно на сайте предприятия. Как уточнили в ЖКХ, перечень может быть скорректирован в зависимости от финансирования работ.

Белта