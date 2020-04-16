Кинотеатр под открытым небом OpenAir Cinema начнет работу в Гомеле с 24 апреля, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор КУП «Кинотавр» Николай Старостенко.

Посмотреть кино в новом формате приглашают на территорию автостоянки «Осовцы». Показывать фильмы будут на светодиодном экране размером 10х4 м. «Этот экран высокого разрешения. Даже в дневное время, в ясную солнечную погоду он не теряет качество воспроизводимой картинки», — отметил Николай Старостенко. Звук же транслируется на определенной FM-частоте, настроиться на которую можно через автомагнитолу в машине. «В нынешних эпидемиологических условиях такие киносеансы безопасны, — считает директор. — У зрителей есть возможность самим выбирать круг тех, кто будет в компании для просмотра».

В первый день в кинотеатре под открытым небом покажут оскароносный фильм «Паразиты». 25 апреля киноманам предложат «Зеленую книгу», 26-го — «Марафон желаний», 27 апреля — «Искусство обмана». Начало сеансов в 21.00.

«В перспективе после изучения спроса планируем и дневные показы, чтобы семьи могли приезжать с детьми и совместно проводить досуг», — добавил Николай Старостенко. В репертуаре будут ленты, которые интересны широкой аудитории, предложат и классику кинематографа разных стран, а также специальные показы, например, концерты, театральные постановки.

В автокинотеатре можно будет приобрести и то, без чего сложно представить обычный поход в кино: попкорн, газированные напитки, снеки и чипсы.

Реализация проекта стала возможна благодаря сотрудничеству КУП «Кинотавр», ООО «МузТоргСервис», ОАО «Кирмаш».