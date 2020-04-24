В Гомельском регионе областная и районные организации РОО «Белая Русь» оказали помощь учреждениям здравоохранения в приобретении средств защиты на более чем Br7,5 тыс., сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя областной организации РОО «Белая Русь» Наталья Мамрукова.

Защитные маски, перчатки, дезсредства переданы поликлиникам и больницам области, а также центрам соцобслуживания населения.

«В складывающейся эпидемиологической ситуации областная организация РОО «Белая Русь» поддерживает людей, которые наиболее уязвимы», — отметила Наталья Мамрукова. В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне активисты помогают бывшим узникам концлагерей. Защитные маски, антисептики для обработки поверхностей и рук, продуктовые наборы уже переданы 116 пожилым людям.

«У каждого из них своя трагическая жизненная история. Они хранят и передают новым поколениям память о событиях страшных военных лет, о том, что пережили наши земляки. И непременно просят ценить мир, жизнь и беречь друг друга», — рассказала заместитель председателя.

Активисты «Белой Руси» будут и впредь оказывать посильную поддержку тем, кто в ней нуждается.

Белта