В Гомельской области открывают новые производства и наращивают выпуск защитных средств – всё, чтобы максимально обезопасить людей.

В первую очередь оперативно налажено производство масок из марли и нетканых материалов. К их пошиву приступили все основные предприятия легкой промышленности – в Гомеле, Жлобине и Речице. Помогают и частные ателье. Если на минувшей неделе регион производил 60 тысяч штук в сутки, то сегодня – почти в два с половиной раза больше. Задача на ближайшие дни – увеличить выпуск до 170 тысяч единиц.

Поставлен на поток выпуск защитных костюмов. В комплект входят комбинезон, нарукавники, бахилы и фартук. По мере формирования партий их сразу же привозят в больницы. В целом в области предпринимаются все профилактические меры, чтобы не допустить массового распространения вирусных заболеваний среди населения.

ОНТ

Фото из открытых интернет-источников