В Гомельской области профсоюзы передали медикам 2 тыс. защитных костюмов во время акции «С заботой о человеке труда», сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе областного объединения организаций профсоюзов.

К инициативе объединения присоединились областные отраслевые организации. На расчетный счет областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения было перечислено около Br30 тыс. Этот фонд помощи направлен на приобретение средств индивидуальной защиты для медработников. «Две тысячи одноразовых защитных костюмов, а также маски, бахилы и дезинфицирующие средства передали в больницы и поликлиники региона», — рассказали в пресс-службе.

Ранее областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения уже перечислила более Br11 тыс. на счета первичных профсоюзных организаций. На эти средства закупили 500 л дезинфицирующих средств, 150 респираторов, 5 тыс. многоразовых и более 4 тыс. одноразовых масок.

Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения также направил Br8 тыс. на приобретение средств индивидуальной защиты и антисептиков.

«Для тех, кто оказывает круглосуточную медицинскую помощь пациентам с COVID-19 в закрытом режиме, организовано горячее питание. Так, ОАО «Милкавита» поставляет питание для сотрудников областной туберкулезной больницы, ЧКУП «Ирина-сервис» — областной инфекционной больницы и областного онкодиспансера, ОАО «Калинковичский мясокомбинат» — Лельчицкой центральной райбольницы», — отметили в областном объединении. Профсоюзы контролируют ситуацию и откликаются на потребности людей, которые заботятся о здоровье жителей региона.

Белта