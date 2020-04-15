14 апреля на ЦОУ Буда-Кошелевского РОЧС поступило сообщение о пожаре кирпичного жилого дома в д. Коромка Буда-Кошелевского района. В результате пожара повреждены стены и имущество в доме. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
МЧС в очередной раз напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту:
— не перегружайте электрическую сеть, не пользуйтесь самодельными и неисправными электроприборами;
— уходя из дома выключайте электроприборы из сети;
— ни в коем случае не курите в квартире, домовладении и не позволяйте курить своим родным и близким;
-не эксплуатируйте печное отопление с явными нарушениями: трещинами в дымоходе и печи, неисправной топкой и при отсуствии предтопочного металического листа;
-не оставляйте топящиеся печи без присмотра;
-не оставляйте детей одних без присмотра;
-обязательно установите автономный пожарный извещатель.Он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал, и разбудит даже спящего человека.
Уважаемые граждане! Помните, что беспечность – приводит к трагедии. Берегите себя и своих близких!
По информации РОЧС