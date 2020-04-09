В инфекционное отделение Буда-Кошелевской больницы помещен на карантин пенсионер, только что вернувшийся из санатория.

Житель Буда-Кошелева буквально вчера вернулся из санатория, а сегодня уже помещен на карантин. В центр гигиены и эпидемиологии поступила информация, что в санатории обнаружен больной с коронавирусной инфекцией.

— В целях нераспространения заболевания пенсионер госпитализирован в инфекционное отделение. Он пробудет у нас неделю. За это время ему дважды сделают тест на коронавирус. К слову, пациент чувствует себя хорошо, признаков болезни не проявляет. Пока он будет находиться в отделении, специалисты санэпидемслужбы обработают его дом дезинфицирующими средствами.

В целом, на сегодняшний день в инфекционном отделении находятся 2 пациента: жительница Коммунара и пенсионер из Буда-Кошелева. У женщины первый тест на коронавирус был отрицательным. Она чувствует себя хорошо. Еще один пенсионер, вернувшийся из санатория 3 апреля, находится на сапмоизоляции дома. Признаков инфекции у него также не обнаружено, — проинформировала главный врач Буда-Кошелевской больницы Жанна Евтухова.

Ирина ПАЛУБЕЦ.