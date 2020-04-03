В городском поселке Октябрьский легковушка слетела в реку, водителю понадобилась помощь спасателей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о ЧП поступило спасателям от дежурного РОВД сегодня в 09.45. Водитель Opel Veсtra ехал по улице Набережная, но не справился с управлением: машина слетела в реку и перевернулась.

Сотрудники МЧС помогли водителю выбраться из автомобиля и передали пострадавшего медикам. 64-летнего мужчину с предварительным диагнозом «переохлаждение» госпитализировали в райбольницу. Машину подняли на берег.

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