Двумя новыми сеялками KINZE 3600 обновился машинный парк РУП «Белоруснефть-Особино». Посевные агрегаты будут работать на севе кукурузы.

В этом году на предприятии почти в два раза увеличилась площадь посева под кукурузу. Если в прошлом году под культуру было отведено 3830 га, то на нынешней посевной – 6986 га. К слову, две сеялки подобного типа на предприятии работают уже на протяжении шести лет. Техника оправдала себя в работе – надежная, простая в обслуживании, предназначена для тракторов невысокой мощности. По словам заместителя директора по сельскому хозяйству Николая Долича, на тихом ходу она осуществляет высев с ювелирной точностью. Одновременно с этим можно и удобрять почву сухими или жидкими компонентами.