В рамках месячника по благоустройству и в преддверии 75-летия Великой Победы особое внимание уделяется наведению порядка на местах воинских захоронений, мемориальных комплексах и гражданских кладбищах. Так, сотрудники прокуратуры приняли участие в наведении порядка на воинском захоронении в Дуравичах, их силами был произведен косметический ремонт памятника солдатам.

Нельзя не заметить и перемены, произошедшие в райцентре. Побеленные деревья и бордюры, ликвидированные несанкционированные свалки в частном секторе – всё это заслуга работников коммунального хозяйства. Свою руку они приложили и к посадке деревьев, кустарников и цветов. А самых юных жителей райцентра ждут обновленные и яркие детские площадки, где заменены ограждения. Силами коммунальника здесь одновременно проводилась реконструкция городского мемориала.

От горожан не отстают и сельские жители. Они наводят порядок на своих приусадебных участках и озеленяют придомовые территории. Работники сельсоветов совместно с шефствующими организациями занимаются обрезкой деревьев и кустарников, побелкой и высадкой деревьев, убирают улицы и кладбища, уделяя пристальное внимание воинским захоронениям.

Одним словом, работа идет полным ходом. Хочется, чтобы никто не остался в стороне от такого полезного и нужного дела. Ведь смотреть на чистые и ухоженные населенные пункты вдвойне приятно, а тем более, если и сам приложил к этому свою руку.

Светлана МЕДВЕДЕВА

Фото Ирины Палубец