На территории района за февраль-март этого года выявлено четыре случая заболевания бешенством у животных: в деревне Переволока — волк, агрогородке Заспа — лиса и неизвестный кот, Речице — лиса.

От покусов дикими, безнадзорными и домашними животными уже пострадало 46 человек, из них 10 детей, сообщает газета «Дняпровец». И это только те лица, которые обратились за медицинской помощью в организации здравоохранения.

Однако, зачастую пострадавшие отказываются от проведения им профилактических прививок, не осознавая всей угрозы здоровью. Бешенство — смертельное заболевание как для животных, так и для человека, а вакцинация — единственный надежный метод защиты.

Соблюдение элементарных мер предосторожности при контакте с животными и своевременное обращение за медицинской помощью в случае покуса помогут защитить вас и ваших близких.

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