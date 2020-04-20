В деревне Рухча Столинского района незаконно реконструировали церковь XVIII века, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела по координации деятельности организаций культуры управления культуры Брестского облисполкома Артем Брухан.

Деревянный храм в Рухче внесен в государственный список историко-культурных ценностей под названием церковь Рождества Богородицы, имеет вторую категорию ценности. В здании сочетаются элементы народного зодчества и барокко. Собственником является церковный приход. Без соответствующего разрешения на объекте были проведены ремонтно-реставрационные работы: наружные стены обшиты вагонкой, окна заменены на пластиковые.

«Были нарушены требования Кодекса о культуре. Работы на историко-культурном объекте проведены без подготовки проекта, утвержденного Министерством культуры. Используемые при реставрации материалы должны быть согласованы с разработчиком проектно-сметной документации. Ничего из этого сделано не было, что привело к определенным изменениям внешнего вида церкви», — пояснил Артем Брухан.

Брестский облисполком признал: имело место нарушение законодательства. Отдел культуры Столинского райисполкома сейчас готовит материалы для составления протокола об административном правонарушении.

По словам собеседника, раньше в Брестской области чаще выявляли случаи незаконной реконструкции культовых сооружений, сейчас это редкость.

В регионе насчитывается 343 памятника архитектуры. Около четверти из них являются объектами историко-культурного наследия культового назначения. Это церкви, костелы, каплицы, построенные в XVI — начале XX века.

Белта