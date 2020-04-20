В деревне Рухча Столинского района незаконно реконструировали церковь XVIII века, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела по координации деятельности организаций культуры управления культуры Брестского облисполкома Артем Брухан.

Фото управления культуры Брестского облисполкома

Деревянный храм в Рухче внесен в государственный список историко-культурных ценностей под названием церковь Рождества Богородицы, имеет вторую категорию ценности. В здании сочетаются элементы народного зодчества и барокко. Собственником является церковный приход. Без соответствующего разрешения на объекте были проведены ремонтно-реставрационные работы: наружные стены обшиты вагонкой, окна заменены на пластиковые.

Церковь до реконструкции

«Были нарушены требования Кодекса о культуре. Работы на историко-культурном объекте проведены без подготовки проекта, утвержденного Министерством культуры. Используемые при реставрации материалы должны быть согласованы с разработчиком проектно-сметной документации. Ничего из этого сделано не было, что привело к определенным изменениям внешнего вида церкви», — пояснил Артем Брухан.

Брестский облисполком признал: имело место нарушение законодательства. Отдел культуры Столинского райисполкома сейчас готовит материалы для составления протокола об административном правонарушении.

По словам собеседника, раньше в Брестской области чаще выявляли случаи незаконной реконструкции культовых сооружений, сейчас это редкость.

В регионе насчитывается 343 памятника архитектуры. Около четверти из них являются объектами историко-культурного наследия культового назначения. Это церкви, костелы, каплицы, построенные в XVI — начале XX века.

Белта