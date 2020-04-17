Американские власти приступают к постепенной отмене санитарных ограничений, введенных из-за нового коронавируса. Об этом заявил на брифинге для журналистов в Белом доме президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

«Именно это мы и делаем: вновь открываем нашу страну, и это надо сделать — Америка хочет открыться, американцы хотят открытия», — подчеркнул президент.

«Как я уже говорил в течение некоторого времени, прекращение работы предприятий на общенациональном уровне не является устойчивым и долгосрочным решением. Чтобы сохранить здоровье наших граждан, мы должны также сохранить здоровье и функционирование нашей экономики. В долгосрочной перспективе одно без другого невозможно», — убежден Трамп.

«Чтобы доставлять продовольствие и медицинские товары, нам нужна работающая экономика. И мы хотим, чтобы она вновь заработала очень и очень скоро. И именно это произойдет», — заявил американский президент.

Трамп сообщил также, что федеральное правительство дало губернаторам штатов рекомендации по постепенной отмене санитарных ограничений. «Моя администрация обнародовала новые федеральные рекомендации, которые позволят губернаторам предпринять поэтапные и продуманные действия», — отметил он. Губернаторы штатов смогут сами решать, когда снимать введенные ограничения.

«Здоровые американцы теперь смогут вернуться на работу по мере того, как будут позволять обстоятельства», — добавил президент США. При этом он подчеркнул, что во время процесса снятия санитарных ограничений власти призывают граждан по-прежнему придерживаться мер предосторожности, в частности соблюдать нормы социальной дистанции и оставаться дома в случае плохого самочувствия.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 667 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли более 32 тыс. человек

Белта